Criador de Riverdale fará reboot de Pretty Little Liars na HBO

Roberto Aguirre-Sacasa, também conhecido por ter criado a série Riverdale, da emissora The CW, vai desenvolver um reboot de Pretty Little Liars na HBO Max. Por enquanto, a produção está sendo chamada de Pretty Little Liars: Original Sin (Pecado Original, em uma tradução livre).

(Reprodução)Fonte: Freeform

Além dele, os roteiros estão sendo escritos por Lindsey Calhoon Bring e se baseando novamente nos romances de Sara Shepard. No entanto, a nova produção vai apresentar uma nova história com outros personagens. Já estamos nos preparando para novos conflitos, segredos, mentiras e tensões!

Aguirre também vai atuar como produtor executivo da série junto de Leslie Morganstein e Gina Girolamo. Vale lembrar que a série original foi desenvolvida pela roteirista I. Marlene King e estreou em 2010 na Freeform, ficando em exibição por sete temporadas consecutivas.

Depois do fim da série, em 2019, um spin-off chamado de Pretty Little Liars: The Perfectionists foi ao ar pelo mesmo canal.

“Somos grandes fãs do que I. Marlene King e seu elenco icônico criaram, sabíamos que tínhamos que tratar a série original como #CANON e fazer algo diferente”, afirmou Roberto Aguirre-Sacasa junto de Lindsey Calhoon Bring para o Deadline sobre a produção da nova série.

“Estamos nos inclinando para o suspense e o terror neste reboot, que esperançosamente honrará o que os fãs amaram tanto na série original de sucesso, enquanto entrelaça novos e inesperados elementos”, completou ele.

Roberto Aguirre-Sacasa no canto direito da imagem com o elenco e equipe de Riverdale. (Reprodução).Fonte: The CW

Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original da HBO Max, disse que está ansiosa para saber como tudo vai se entrelaçar na nova produção. “Roberto e Lindsay estão expandindo o universo de Pretty Little Liars com mais assassinatos, mistérios e escândalos, e mal podemos esperar”, contou.

Resta-nos aguardar por novidades de Pretty Little Liars: Original Sin na HBO Max.