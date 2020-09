Criança dorme em cima de celular e sofre queimadura nas costas

Na zona norte do Rio de Janeiro, uma criança de sete anos sofreu uma queimadura nas costas após ter dormido em cima de um aparelho celular. O fato ocorreu na noite de domingo (06).

Os pais disseram que a menina pegou o celular para jogar, enquanto eles estavam dormindo. Depois de usar o smartphone na cama, a menina acabou pegando no sono e passou a noite em cima do dispositivo, um modelo Galaxy A20, da Samsung, que não estava conectado na tomada. Ao acordar, no dia seguinte, a criança estava com uma marca nas costas, que começou a doer horas depois.

Os pais contaram que chegaram a brincar com a filha, dizendo que a mancha em suas costas era pelo fato de ela não ter tomado banho direito no dia anterior. Contudo, à tarde, a menina reclamou de dores. Foi quando seus pais perceberam que a mancha estava mais escura e com o formato do smartphone.

A mãe da criança gravou um vídeo sobre o ocorrido, para alertar outras pessoas da família, e que foi compartilhado no Twitter, por uma prima da vítima.

A mãe anda fez um apelo para que outros pais não deixem seus filhos levarem o celular para a cama, devido ao risco de acidentes. No vídeo, ela afirmou que a menina estava com dificuldades para andar.

Samsung emitiu nota sobre o caso

Em comunicado, a Samsung disse que segue “globalmente rigorosos padrões de controle e qualidade para garantir a segurança e a melhor experiência ao usuário”, e que está contato com a família para garantir o acesso ao aparelho, que será analisado quanto ao seu funcionamento.