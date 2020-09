Criança é abusada sexualmente no bairro Santa Isabel em Penedo

Indivíduo está sendo acusado de pagar para receber sexo oral

Por volta das 21h desta segunda-feira (31), policiais do 11º BPM foram acionados para atenderem uma ocorrência no bairro Santa Isabel, parte alta de Penedo. Segundo informações, uma criança de 14 anos teria recebido dinheiro para praticar sexo oral em um homem identificado apenas com as iniciais J. S. S. de 61 anos.

As informações ainda dão conta que após a prática do sexo, o senhor teria ameaçado de morte o jovem se ele contasse para alguém.

Após buscas, o autor foi localizado escondido no fundo de uma escola municipal, localizada ao lado de sua residência. Devido a aglomerações de populares que queriam linchar o acusado, policiais pediram apoio de mais militares para prender o acusado e garantir a paz e a ordem no local.

As partes foram conduzidas para a delegacia de São Miguel dos Campos para os devidos procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM