Cristiana Oliveira dá palpite sobre nova Juma em remake de Pantanal · .

A confirmação, durante o Fantástico deste domingo (6), de que a novela Pantanal ganhará um remake na Globo provocou questionamentos e apostas nas redes sociais sobre quem poderá interpretar Juma Marruá, personagem marcante da trama. A atriz Cristiana Oliveira, que fez o papel em 1990, já tem seu palpite sobre essa escolha.

“Eu concordo com o que o [diretor] Ricardo Waddington disse no Fantástico. Seria legal eles testarem atrizes desconhecidas”, disse Cristiana, em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Na internet, vários nomes de atrizes surgiram como possíveis candidatas a Juma, como Lucy Alves, Isis Valverde, Giullia Buscacio, Erika Januza e Rafa Kalimann, a mais novata de todas.

Na época da exibição original de Pantanal, na Manchete, Cristiana ficou muito famosa pela personagem e é reconhecida como Juma até hoje. Ela aceitaria atuar na nova versão da novela, mas faz ressalvas.

“Acho que essa é uma coisa delicada. É um novo projeto, uma outra época. É uma coisa que eles têm que decidir. Aceitaria fazer uma participação porque me sentiria muito lisonjeada. Seria muito legal, mas sou a favor da liberdade de escolha. Não fico esperando nada. Claro que a Juma está muito linkada comigo até hoje. Seria besteira dizer que não. Mas eles é que têm que saber. Eu não crio expectativas em relação a nada”, declarou.

Após o sucesso na Manchete, Cristiana foi para a Globo em 1992, fez diversas novelas e ficou contratada da emissora até 2012. Em 2016 foi para a Record, e seu trabalho mais recente na emissora foi em Topíssima (2019).

Hoje, ela confessou que ficou impressionada em relação à repercussão da divulgação do remake de Pantanal na Globo.

“Na época não tinha internet. A gente sabia da repercussão quando saía na rua. Agora, a repercussão na internet é uma coisa absurda. Recebo mensagem de gente do Brasil inteiro, até de pessoas de outros países, que souberam, que leram a respeito. Todo mundo está falando bem e dizendo que está curioso para saber quem vai ser a nova Juma”, concluiu.

