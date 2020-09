Crivella reage, acusa Globo de manipulação e de atuar como partido de oposição

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), falou pela primeira vez sobre as denúncias feita pela Globo nesta semana. Na noite desta terça-feira (1º), o político declarou que a emissora atua como “partido político de oposição”.

Além disso, o prefeito afirmou que o canal carioca “utiliza artifícios antidemocráticos para atender suas ambições”. A fala dele foi feita após as denúncias da Globo sobre um suposto esquema de serviço ilegal em que servidores se posicionam na porta de hospitais para atrapalhar o trabalho de equipes de reportagens.

Os funcionários, que faziam parte de um grupo chamado Guardiões do Crivella, também recebiam dinheiro da Prefeitura para evitar que a população denuncie problemas na área da Saúde.

“No dia 6 de janeiro de 2020, entreguei ao presidente Bolsonaro uma denúncia de gravíssimos fatos praticados no fim do ano passado pelas Organizações Globo, que atuam como verdadeiro partido político de oposição, que disseminavam falsamente o caos na saúde e o pior, que o Hospital Albert Schwartz e o Pedro II estariam com atendimentos suspensos. Uma inacreditável fake news, porque esses hospitais nunca fecharam um minuto sequer”, disparou o prefeito em vídeo.

“Desde então, cidadãos comparecem às portas de unidades de saúde para esclarecer e orientar os usuários, evitando, assim, que alguém seja manipulado pelas falsas informações da Globo e corra o risco de morte”, acrescentou o político.

Marcelo Crivella, então, falou das denúncias e disse que o termo “Globolixo” não ocorre apenas nas portas dos hospitais. “Portanto, não cabe a mim a acusação de que seria responsável por esse constrangimento que a Rede Globo sofre durante as suas reportagens”, afirmou.