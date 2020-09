Crô foge de ‘delação premiada’ e volta para o armário; entenda · .

Crô (Marcelo Serrado) terá a chance de livrar sua cara em Fina Estampa, mas escolherá encobrir Tereza Cristina (Christiane Torloni). Ao delegado, o mordomo dirá que não sabia nada sobre os crimes cometidos por sua patroa e, ao constatar que ela está encrencada, se negará a fazer uma delação premiada. Em um ato de desespero, ele ainda se trancará no closet e voltará para o armário na novela das nove da Globo.

O mordomo será interrogado por Paredes (Samir Murad) na mansão da ricaça. O policial perguntará se o personagem de Marcelo Serrado sabia que sua patroa tinha cometido vários crimes. O fiel escudeiro da madame olhará para a escada e disfarçará, dizendo que tinha uma leve desconfiança.

Paredes, então, começará a enumerar os vários crimes de Tereza Cristina. “Ela matou a Marcela [Suzana Pires], mandou executar os filhos da vizinha aí da frente, que acabou de ser seqüestrada pelo tal de Ferdinand [Carlos Machado], que sem dúvida foi a mando da dona Tereza Cristina”, listará o homem da lei.

Crô se fingirá de abismado e mentirá que não sabia de nada. “Tudo o que você tem a dizer é que não sabia de nada, tudo bem. Caso contrário, será indiciado como cúmplice da sua patroa”, sentenciará o delegado.

Chilique dos bons

O personagem de Marcelo Serrado ficará pensativo no sofá, e Baltazar (Alexandre Nero), que também terá feito parte da conversa, falará para o colega abrir o jogo logo, antes que se prejudique. “Que jogo?”, perguntará Crô, dissimulado. Marilda (Kátia Moraes) dirá que se ele continuar com o bico fechado pode ser preso. “Como, se eu não sei de nada?”, questionará, aflito.

O “zoiudo” não medirá as palavras para mostrar que desconfia que de alguma coisa o capacho de Tereza Cristina sabe. “Ainda mais agora que a patroa se estrepou, tira o teu da reta senão vai sobrar pra você”, bradará.

“Parem com isso! Não insistam! Não me torturem!”, gritará o tio de Vanessa (Milena Toscado), em um chilique. Crô começará a gritar que quer sua mãe, e em seguida dirá que deseja ir para a casa. Ele subirá as escadas da mansão correndo e chegará até a suíte principal. “Minha rainha. Minha rainha”, ficará repetindo ele, enquanto mexerá nos cabides vazios do closet da vilã.

Ele tomará uma atitude desesperada e entrará no armário para chorar, sendo observado por Baltazar e Marilda. “Já vi muita bicha sair do armário, agora entrar e se trancar lá dentro, foi a primeira vez!”, falará a empregada.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução