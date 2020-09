Crô inova com ‘bofemóvel’ e deixa Baltazar mordido de ciúme · .

Crô (Marcelo Serrado) vai deixar Baltazar (Alexandre Nero) louco de ciúmes na reta final de Fina Estampa. Depois de herdar parte da fortuna de Tereza Cristina (Christiane Torloni) na novela das nove, o ex-mordomo será o novo patrão do motorista. Em um de seus passeios com o brutamontes, o milionário fará questão que machista passe pela orla da praia para que ele veja os “bofes”. O personagem de Alexandre Nero ficará furioso.

A confusão acontecerá no último capítulo da trama escrita por Aguinaldo Silva, em 18 de setembro. O tio de Vanessa (Milena Toscano) pedirá para que o marido de Celeste (Dira Paes) o leve para uma reunião de seu novo projeto de filantropia. O ex de Fred (Carlos Vieira) criará um “Centro Amparo ao Homossexual Pintoso”.

Apesar de obedecer a ordem do patrão, o pai de Solange (Carol Macedo) não gostará nenhum um pouco: “Eu vou [ter] ficar na porta! Enquanto aquelas gazelas ficam trotando do meu lado pra saber se eu vou berinjela ou jabuticaba”, responderá.

Crô não ligará para o chilique do empregado: “E vai devagar, Baltazar, que eu quero olhar os bofes!”, alertará o milionário, entrando no carro de luxo. O colega de Marilda (Kátia Moraes) surtará: “Não é pra ficar olhando bofe comigo no carro!”.

“O carro é meu, e eu olho sim!”, retrucará o ex-servo de Tereza Cristina. Baltazar ficará mais furioso e ameaçará abandoná-lo no meio da rua: “Você é meu patrão, mas você não é meu dono!”, gritará. Crô dará de ombros para o funcionário e dirá a palavra final: “Entra, Baltazar! Sem discussão”, ordenará.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#30: Casais felizes e vilã morta-viva: Tudo sobre o final de Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução