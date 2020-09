Crô se dá bem com morte da patroa e ganha herança milionária · .

Arrasado com a suposta morte de Tereza Cristina (Christiane Torloni), Crô (Marcelo Serrado) será muito bem consolado na reta final de Fina Estampa. O mordomo descobrirá que a megera não é tão sem coração. Ela deixará metade de sua fortuna e a mansão dos Buarque Siqueira para o fiel escudeiro. Assim, o tio de Vanessa (Milena Toscano) se tornará patrão de Baltazar (Alexandre Nero) e Marilda (Kátia Moraes).

A revelação acontecerá no último capítulo da trama escrita por Aguinaldo Silva, em 18 de setembro. Além de René (Dalton Vigh), Patrícia (Adriana Birolli) e René Junior (David Lucas), o advogado responsável pela leitura do testamento da megera convocará o mordomo para a reunião burocrática.

De início, Crô acreditará que foi chamado pelo advogado pois sua “rainha do Nilo” lhe deixou apenas a casa simples em que mora. No entanto, o ex-namorado de Fred (Carlos Vieira) tomará um susto com o real motivo do convite.

“Ao meu fiel empregado Crodoaldo Valério, deixo a casa…”, lerá o advogado. Crô ficará aliviado pelo presente e interromperá a leitura do documento: “Ah, não acredito. A Divina Ísis cumpriu a promessa. Agora sou dono da minha casinha”, responderá a ex-servo fiel, feliz da vida pelo presente.

O profissional da Lei repreenderá o mordomo pela interrupção e terminará sua frase anterior: “Deixo a casa em que vivi os últimos anos de minha vida, bem como os 50% restantes de minha fortuna”, dirá. A outra metade ficará com os filhos da megera.

Sem entender o ato de benevolência da amante de Pereirinha (José Mayer), Crô levará um susto com a notícia: “Ai, não, para! Isso quer dizer que…”, responderá, desnorteado”. “Que você está rico, Crô!”, completará René.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

