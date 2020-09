Crô surpreende ao trair Tereza Cristina e entregar plano de fuga · .

Crô (Marccelo Serrado) entregará o plano de fuga de Tereza Cristina (Christiane Torloni) para a polícia em Fina Estampa. O mordomo será o responsável por dar as coordenadas da possível localização da patroa para as autoridades, após a madame tentar matar Griselda (Lilia Cabral). O fiel escudeiro da ricaça lembrará que ela revelou seu possível paradeiro e surpreenderá ao contar tudo na novela das nove da Globo.

A consciência de Crô vai pesar quando ele souber que a patroa tentou acabar com a vida da rival e está foragida. O capacho lembrará que a personagem de Christiane Torloni revelou seu plano de fuga.

O colega de Baltazar (Alexandre Nero) irá até a casa da Pereirão num momento em que o delegado Paredes (Samir Murad) estará lá e contará tudo que sabe. “Jamais me perdoarei por traí-la. Mas, depois de todos os crimes que minha rainha cometeu, o meu senso de justiça me obriga a fazer isso. Ela vai fugir de barco com o peixeiro”, disparará.

Com a informação, a polícia organizará uma busca por Tereza Cristina e Pereirinha (José Mayer), mas não terá sucesso. A vilã e seu amante acabarão enfrentando uma tempestade e desaparecerão. Sem achar os corpos após buscas, a polícia dará a dupla como morta.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução