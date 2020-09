Crô torra fortuna e funda ONG para ‘homossexuais pintosos’ · .

Podre de rico, Crô (Marcelo Serrado) torrará parte da fortuna que herdará com o sumiço de Tereza Cristina (Christiane Torloni) para fundar uma ONG (Organização Não-Governamental) em Fina Estampa. O mordomo investirá todos os seus esforços no Centro de Amparo ao Homossexual Pintoso na novela das nove da Globo.

A sorte do “escravo do Nilo” mudará assim assim que a antagonista de Christiane Torloni desaparecer no mar com Pereirinha (José Mayer) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 18. Após alguns dias de buscas infrutíferas, as autoridades não encontrarão o corpo da madame. Ela será dada como morta para o choque de René (Dalton Vigh).

O queixo do cozinheiro voltará a cair durante a leitura do testamento da perua. O advogado informará que a megera deixará metade dos bens para ser repartidos entre Patrícia (Adriana Birolli) e René Junior (David Luccas), e a outra parte para o fiel escudeiro interpretado por Marcelo Serrado –de quebra, ele ainda ganhará a mansão de “brinde”.

Depois de se tornar milionário do dia para noite, Crô não deixará a humildade de lado e manterá os empregos de Marilda (Kátia Moraes) e Baltazar (Alexandre Nero) no folhetim de Aguinaldo Silva.

O marido de Celeste (Dira Paes), aliás, se tornará seu motorista particular. “Vamos já, zoiudo, estou atrasado para reunião em minha obra de caridade”, exigirá o novo mandachuva do pedaço. “Centro de Amparo ao Homossexual Pintoso. Isso lá é obra de caridade?”, rosnará o machão.

Crô (Marcelo Serrado) se enche de mimos depois de receber herança inesperada no folhetim

Berinjela ou jabuticaba

Crô baterá o pé de que seu projeto é de suma importância para o desenvolvimento social do Brasil. “Até porque os homossexuais pintosos precisa de ajuda porque são os mais discriminados, principalmente por bibas que se acham melhores que as outras”, dirá ele ao lançar um olhar recriminador para o pai de Sol (Carol Macedo).

“E eu vou ficar lá na porta esperando enquanto as gazelinhas ficam trotando do meu lado para descobrir se eu sou berinjela ou jabuticaba?”, reclamará o chofer vivido por Alexandre Nero.

“Nós dois sabemos o que você é, não é?”, devolverá o ex-proletário em referência ao tamanho avantajado do pênis de Baltazar. “Você descobriu por acaso”, devolverá o encrenqueiro.

Sem paciência, a biba ainda exigirá que o serviçal abra a porta para que ele entre no veículo. “Não tem problema. E vai devagar, Baltazar, que eu quero olhar os bofes. O carro é meu, e eu vou olhar sim”, arrematará Crô.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem. Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

