Cruzeiro demite Enderson Moreira após seis jogos sem vitória e vai em busca do 3º técnico em 2020

Enderson Moreira não é mais o técnico do Cruzeiro. Ele não suportou a sequência de seis jogos sem vitória e foi demitido nesta terça-feira (8) pelo clube mineiro.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta terça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional. O Clube agradece ao técnico e sua comissão pelos trabalhos prestados e pelo profissionalismo demonstrado nos últimos meses, e deseja sorte aos profissionais em seus projetos futuros”, diz a nota oficial.

A gota d’água foi o empate em casa com o CRB por 1 a 1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a série negativa do Cruzeiro, que, antes, vinha de derrotas para América-MG, Chapecoense e Brasil de Pelotas, além de empates com Confiança-SE, todos pela Série B, e a eliminação no placar agregado diante do CRB-AL na Copa do Brasil.

Enderson já vinha sendo muito questionado pela torcida e foi publicamente criticado há dez dias pelo empresário Pedro Lourenço. Após a derrota para o América-MG, o conselheiro, homem forte nos bastidores e um dos principais patrocinadores do clube, pediu a demissão do técnico. Duro nas palavras, o dono dos Supermercados BH falou que a equipe dava ‘vergonha’ e pediu atitude ao presidente Sérgio Santos Rodrigues.

O técnico Enderson Moreira na derrota do Cruzeiro para o América-MG pela Série B do Campeonato Brasileiro Bruno Haddad/Cruzeiro

A atitude foi tomada dias depois, e Enderson acabou demitido. Ele chegou ao Cruzeiro em 18 de março, quando pediu demissão do Ceará para substituir Adilson Batista com as competições já estavam paradas por causa da pandemia. O time mineiro voltou aos gramados em 26 de julho e engatou seis vitórias seguidas, a última em 16 de agosto, fora de casa, contra o Figueirense, pela Série B.



Mas a campanha 100% ruiu na reta final do mês de agosto. A sequência de seis partidas sem vitória começou no dia 20. Foram três derrotas e três empates – um deles causou a eliminação da Copa do Brasil. O que era namoro e trajetória perfeita virou indignação e demissão.

Em meio a escândalos políticos e grave crise financeira, o Cruzeiro começou a Série B com seis pontos negativos após ser punido pela Fifa pelo não pagamento ao Al-Whada de 850 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões em valores de junho, quando da decisão) na contratação do volante Denilson, em 2016.

Com três vitórias, dois empates e três derrotas, o time aparece na 16ª colocação da Série B, com apenas cinco pontos. Quem assumir será o terceiro treinador celeste na temporada.