Cruzeiro fica próximo de acerto com Ney Franco para substituir Enderson

O Cruzeiro não deve completar nem um dia inteiro sem um novo técnico. Após anunciar a demissão de Enderson Moreira nesta terça-feira (8), o clube tem negociações adiantadas para que Ney Franco assuma o time na Série B.

Livre no mercado desde que deixou o Goiás, no fim de agosto, Ney Franco deve chegar a Belo Horizonte nesta quarta (9) para assinar contrato e já comandar o treino da tarde, na Toca da Raposa.

Será a volta do técnico ao Cruzeiro, já que Ney Franco começou a carreira nas categorias de base do clube. Ele nunca teve a chance de dirigir o time principal, apesar dos trabalhos elogiados no departamento amador.

O primeiro título como treinador foi em 2005, quando fez o Ipatinga bater o próprio Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Na ocasião, Ney Franco ainda trabalhava no time celeste, que o emprestou à equipe do interior.

Ney Franco é o treinador do Goiás Divulgação/Goiás

Além dessa passagem, Ney Franco dirigiu Flamengo, Athletico-PR, Botafogo, Coritiba, São Paulo, Vitória, Sport, Goiás e Chapecoense. Também teve uma passagem pelo sub-20 da seleção brasileira.

Ele será, ao que tudo indica, o terceiro treinador do Cruzeiro somente em 2020. Antes dele, trabalharam no clube Adilson Batista e Enderson Moreira. A equipe está em 16º lugar na Série B, com cinco pontos (começou com seis negativos).