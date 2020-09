Curado da Covid-19, pai do cantor Cauan recebe alta após 11 dias na UTI · .

João Luiz Máximo, pai do cantor Cauan, recebeu alta nesta terça-feira (8), após passar 18 dias internado com Covid-19, no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. Ele teve 50% do pulmão comprometido e ficou 11 dias na UTI. O boletim médico divulgado pela família informou que ele teve “importante melhora clínica e laboratorial”.

Apesar disso, o idoso de 66 anos ainda depende de oxigenoterapia sob cateter, e terá de dar sequência ao tratamento em casa. De acordo com o G1, os parentes estão comprando o equipamento adequado para dar assistência a ele em sua residência.

Ainda no hospital, João Luiz gravou um vídeo para agradecer o apoio e as orações de todos para que ele fique bem.

Dupla sertaneja de Cleber, Cauan, a mãe dele, Shirlei Máximo, e o irmão, Fernando, também foram infectados pelo coronavírus e se recuperaram recentemente. Eles, inclusive, estão fazendo fisioterapia em casa e tomando medicamentos.

Cauan foi um dos casos mais complicados da Covid-19 em sua família. Com 75% do pulmão comprometido, ele chegou a ficar em estado grave durante nove dias na UTI. Após se recuperar, o cantor admitiu que não levou a doença a sério e disse que a experiência, apesar de difícil, foi transformadora.

“Toda hora eu agradeço a Deus. Acho que eu precisava passar por isso”, afirmou ao Encontro com Fátima Bernardes, da Globo. A namorada do cantor, Mariana Morais, também teve a doença, mas não apresentou sintomas.

