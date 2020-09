Dado Dolabella apoia pensamento de Luisa Mell e defende veganismo

Adepto da alimentação vegana há cinco anos, Dado Dolabella concordou com a declaração dada por Luisa Mell à coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Em entrevista, a ativista afirmou que churrasco é “festa do demônio“, já que há animais mortos.

“Concordo com tudo que ela falou, assino embaixo. Não tem como celebrar nada com a morte de vários animais“, afirmou Dolabella em conversa com o mesmo colunista.

O ator ainda revelou que tudo mudou quando ele inseriu o veganismo em sua vida e parou de consumir qualquer coisa que seja de origem animal. “Tudo na minha vida, desde o meu físico até a minha mente“, revelou.

“A gente é o que a gente come. Quando você ingere a energia que vem da morte, do sofrimento, você carrega essa energia na corrente sanguínea. Com o veganismo eu mudei a forma que eu enxergo a vida“, garantiu Dado.

“O respeito aos meus semelhantes e ao meio ambiente. Aprendi como a gente deve se comportar nesse planeta que está tão destruído e massacrado por conta dessas práticas que vem destruindo o Pantanal, a região do cerrado e a Amazônia“, completou.