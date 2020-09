Daiana Garbin comenta expectativa para chegada da primeira filha com Tiago Leifert

A jornalista e youtuber Daiana Garbin revelou tudo sobre a expectativa para a chegada de sua primeira filha com o apresentador Tiago Leifert. Em entrevista à revista Veja, a ex-repórter da Globo, que está no oitavo mês de gravidez, falou sobre a alegria do nascimento da herdeira.

“Muito felizes. Com a pandemia, pudemos estar mais próximos nesse momento. Estou tendo uma gravidez sem complicação e o Tiago está pai coruja. Ele encosta a orelha na minha barriga e diz: ‘Lua, chuta para o papai.’ E você acredita que ela chuta?“, contou ela.

Apesar de viver em aparente harmonia com o marido, a famosa reconheceu que sua vida não é perfeita. “Ninguém tem a vida perfeita. Temos a ilusão de que um dia seremos completos e plenos, mas isso não existe. Não há maternidade perfeita e casamento perfeito. Tem dias que estou com tédio, triste. A gente não vive 100% feliz“, cravou.

Lançando A Vida Perfeita Não Existe, seu segundo livro de autoajuda inspiracional, Daiana Garbin explicou porque opta sempre por escrever sobre o sofrimento. “Nem todo mundo quer olhar suas dores. Sei que não vou ter milhões de seguidores, porque eu falo sobre sofrimento. Mas, se os poucos que tenho conseguirem falar sobre seus problemas, já estarei contente“, ponderou a jornalista.