Dança dos Famosos 2020 corta César Menotti e motivo é revelado

O Domingão do Faustão, da Globo, divulgou metade do elenco da Dança dos Famosos 2020 no último final de semana. A outra parte será relavada apenas no próximo domingo, mas algumas nomes continuam sendo especulados.

Um dos famosos que chegou a ser cotado para o reality foi César Menotti, que faz dupla com Fabiano. Porém, segundo informações da coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o cantor foi cortado da lista por estar obeso.

Inclusive, o sertanejo não só foi cotado como já estava se preparando para participar do quadro. A publicação informou que ele até alugado um apartamento em São Paulo e havia desmarcado compromissos profissionais para entrar no elenco da Dança dos Famosos.

Cabe lembrar que, nos últimos tempos, César Menotti tem feito sucesso nas redes sociais com as brincadeiras e memes. Para o jornal Extra, ele falou sobre sua inspiração.

“Não sei dizer exatamente, foi uma surpresa pra mim também! Mas acredito que as pessoas se identificaram por eu fazer piada de mim mesmo”, comentou o famoso.

Falando sobre o quadro do Domingão, já foram confirmados os nomes de Danielle Winits, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana, Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Henri Castelli e Zé Roberto.