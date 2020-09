Daniele vai embora do Brasil e começa vida nova na África · .

Fina Estampa apresentará uma grande reviravolta no destino de Danielle (Renata Sorrah). A personagem, que terá perdido o direito de atuar como médica no Brasil por causa do imbroglio entre Esther (Julia Lemmertz) e Beatriz (Monique Alfradique), vai decidir sair do país. Ela irá em busca de uma nova vida como parteira num país africano.

A especialista em fertilização comunicará a Enzo (Julio Rocha) que exercerá essa nova função no Chade, país localizado na região centro-norte da África. Lá, ela acreditará que poderá ajudar as pessoas e se reinventar.

“A única coisa que posso ser, e que está relacionada com minha antiga profissão, é parteira… O que não deixa de ser irônico: a Celina (Ana Rosa) não diz que sou uma ‘fazedora de anjos’?”, brincará.

“Talvez num país distante, onde crianças nascem aos milhares sem precisar de recursos sofisticados como a fertilização in vitro e as parteiras ainda são bem vindas…”, refletirá Danielle. Enzo combinará de visitá-la no novo país e ajudará a pagar a passagem da médica para lá.

A personagem de Renata Sorrah não terá o perdão de Beatriz e Esther. No julgamento sobre o caso, ela apenas observará a decisão do juiz, que considerará que a bebê deve ficar com a estilista.

