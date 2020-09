David Attenborough bate 1 milhão de seguidores no Instagram em 4h

David Attenborough, naturalista britânico famoso na BBC (e no mundo) por apresentar e narrar programas de televisão sobre a natureza, entrou para o Guinness Book e superou um recorde que era encabeçado pela atriz Jennifer Aniston. O cientista de 94 anos conquistou 1 milhão de seguidores em menos tempo no Instagram, precisando de apenas 4 horas e 44 minutos para atingir a meta. A eterna Rachel de Friends levou 5 horas e 16 minutos.

Antes dos dois, David Beckham, Papa Francisco, Meghan Markle e príncipe Harry ocuparam o posto. Em seu primeiro vídeo postado na plataforma, Attenborough explicou os motivos de aderir à tecnologia: “Decidi explorar o que, para mim, é um jeito novo de me comunicar porque, como sabemos, o mundo está em apuros. Continentes estão em chamas. Geleiras estão derretendo. Recifes de corais estão morrendo. Peixes estão desaparecendo de nossos oceanos. A lista continua”.

Mais um para a prateleira

Ainda segundo David, entrar em contato com audiências mais jovens o deixa esperançoso: “Sinto-me privilegiado por eles escutarem um cara velho como eu falando”, brincou em entrevista à BBC.

No próximo domingo (4), ele chegará à na Netflix com um material inédito, David Attenborough: A Life On Our Planet, que recapitulará seus diversos trabalhos em quase 70 anos de carreira e exibirá as destruições que testemunhou durante o período. “Os seres humanos invadiram o mundo. Este filme é meu depoimento e minha visão para o futuro”, diz no trailer.

O prêmio concedido pelo Guinness não é novidade para Attenborough. Planeta Terra, que estreou em 2006 com sua narração, ainda detém o recorde mundial de documentário de TV mais procurado. Marcas de carreira mais longa como apresentador de TV e carreira mais longa como naturalista de TV são outras conquistas do pesquisador.