David Brazil revoluciona a forma de fazer comercial e surge rebolando e dançando; veja

David Brazil surpreendeu os fãs no Instagram na última terça-feira (1º) com a sua mais nova empreitada como garoto-propaganda de uma loja de matérias de construção conhecida no Rio de Janeiro. A novidade rendeu comentários pela música chiclete e o gingado do influenciador digital.

“Setembro começando como? Com essa parceria maravilhosa!”, anunciou o famoso, que divulgou a propaganda com a música O que que a baiana tem, canção de Dorival Caymmi e gravada por Carmen Miranda para o filme Banana da Terra (1939).

Na produção, David Brazil dançou, rebolou e interpretou a versão da música feita especialmente para a casa de materiais de construção. O vídeo repercutiu entre os 7 milhões de seguidores do promoter na rede social nas últimas 24 horas.

“Pronto. Já grudou na minha mente igual chiclete”, admitiu uma internauta nos comentários. “Bicha, ela arrasa! Quem é Carmen Miranda?”, brincou outra. “Já pagou a obra da casa com um post”, disparou um terceiro. “Vou passar o dia cantando”, afirmou mais um.

A ação publicitária veio em bora hora. David vai desembolsar alguns milhões para a construção da sua casa de campo, ainda em fase de construção. Ela vai ter 350 m² de área construída e dois andares.

Confira: