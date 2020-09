DC FanDome irá reviver série do Superman que fez sucesso no rádio

Os eventos do DC FanDome: Explore the Multiverse estão dando o que falar na internet. A última confirmação é a de que irão reviver a série Adventures of Superman, que foi um sucesso nos rádios americanos dos anos 1940. O lançamento está marcado para o mega evento virtual do dia 12 de setembro.

(Fonte: Warner Bros. Television/Reprodução)Fonte: Warner Bros. Television

A produção da série

O remake do programa de rádio é responsabilidade da Warner Bros. Television e da The Creative Coalition, que se juntaram a um elenco cheio de estrelas e aos roteiros originais do show de 1940.

No elenco, estão atores como Troian Bellisario (Pretty Little Liers), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Eric McCormack (Will & Grace), CCH Pounder (NCIS: New Orleans), Henry Winkler, Alfre Woodard (Marvel’s Luke Cage) e muitos outros.

Os grandes nomes por trás do Homem de Aço são: Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0), Wilson Cruz (Star Trek: Discovery) e Tim Daly. O último foi o responsável por fazer a voz de Superman em vários desenhos animados da Warner Bros.

Tim Daly emprestou a voz ao Superman dos desenhos animados. (Fonte: Weston Wells/Variety/Reprodução)Fonte: Weston Wells/Variety

Os episódio estarão disponíveis a partir do sábado (12) no site do DC FanDome, e ficarão no ar por apenas 24 horas.