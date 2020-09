“De encontro a” ou “ao encontro de”, certo ou errado?

Talvez, para o caríssimo leitor ou leitora, a pergunta pareça um tanto ingênua. Mas, é comum nos depararmos com ambas as expressões, que estão corretas, com os sentidos trocados. Seja em nosso dia-a-dia, em uma conversa informal ou até mesmo em redações para concurso, essa confusão insiste em aparecer.

Observemos as orações a seguir:

Ex.: João foi ao encontro da parede.

Maria vai de encontro com sua profissão.

Nos exemplos acima, podemos interpretar que João foi em direção à parede, mas que não se chocara contra ela. Caso o sentido desejado fosse este segundo, o correto seria “João foi de encontro a parede”, significando que João foi desatento ou apressado o suficiente para não conseguir desviar do obstáculo de tijolos.

Você Pode Gostar Também:

Já no segundo caso, a expressão está incorreta ou no mínimo estranha. A não ser que Maria detestasse tanto sua carreira que resolveu de vez por um fim nela. Pois, “de encontro” possui o sentido de “ir contra algo” “em oposição a”, “em discordância com”. Portanto, a frase correta seria “Maria vai ao encontro de sua profissão”. Como toda jovem vestibulanda, Maria passou no ENEM e finalmente matriculou-se no curso com que sonhava.

Lembre-se!

Utilize “De encontro a” somente em casos de ir “contra” algo, “em oposição a” alguém, no sentido de “chocar-se com”.

Agora, aplique “ao encontro de” em situações de concordância, no sentido de “favorável a”, “de acordo com”, “a procura de”.