De maiô cavadíssimo, Carol Peixinho surge exuberante e alegra fãs

Carol Peixinho deixou seus seguidores impressionados com um look ousadíssimo em uma foto compartilhada recentemente no Instagram.

Na rede social, a ex-BBB publicou o clique em que aparecia usando um maiô preto de vinil super cavado enquanto fazia pose para a câmera.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a boa forma da influenciadora. “Êta, meu Deus! Meu coração explode de felicidade com essa lindeza toda“, enalteceu uma fã. “Como você faz isso com a gente?“, questionou outra. “Carol, linda demais!“, declarou mais um.

Em outro clique, para o mesmo ensaio, Carol Peixinho mostrou as curvas e a elasticidade de seu corpo. Nos comentários, recebeu muitos elogios. “Nesse momento eu me sinto uma mera vertebrada“, brincou uma internauta. “O que te deixa ainda mais linda é a sua humildade em tentar responder a todos, maravilhosa você“, definiu outro. “Ah, para vai, acabou a brincadeira“, “brincou” mais uma.

Apesar de ser um tema tão importante e falado nos dias de hoje, o feminismo ainda é um tabu para muita gente. Com seguidores interessados no assunto, Carol Peixinho resolveu dividir uma leitura que está fazendo sobre o tema.

Após falar um pouco sobre o movimento e um livro nos Stories do Instagram, a modelo decidiu ir para o feed para compartilhar uma dica para quem se interessar para aprender. “Bom dia luvs. Devido o alto índice de perguntas sobre este livro que estou lendo #Feminismo , aqui vai um carrossel dos Stories pra cá. Indico super, está me ensinando muito!“, contou. Confira: