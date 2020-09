De olho em Pedro, Íris empurra Sílvia para a morte; entenda · .

A obsessão de Íris (Deborah Secco) por Pedro (José Mayer) quase causará uma tragédia nos próximos capítulos de Laços de Família. Enganada pela jovem, Silvia (Eliete Cigarini) montará um cavalo arisco e sairá em disparada rumo à morte –ela será salva pelo peão de Alma (Marieta Severo) no Vale a Pena Ver de Novo.

A personagem de Deborah Secco aproveitará uma vista do primo à fazenda de Aléssio (Fernando Torres) para colocar em prática o seu plano macabro. Ela convencerá a florista a conhecer a área durante uma cavalgada e, na surdina, trocará um animal manso por um dos garanhões mais xucros da região.

“Vem montar, eu te ajudo. Pode subir sem medo. Agora é só segurar bem a rédea e deixar o resto com ele, não é amigão?”, dirá a filha de Ingrid (Lilia Cabral), que ainda dará um tapa no bicho para fazê-lo galopar a toda velocidade pelas pradarias do Rio Grande do Sul.

Os gritos da dondoca vão chamar a atenção do funcionário do Haras. “Íris, ela não sabe montar”, ralhará o domador interpretado por José Mayer. “Ela falou que sabia”, debochará a meia-irmã de Helena (Vera Fischer).

Desespero, o mandachuva não pensará duas vezes antes de pegar um dos primeiros corcéis que encontrar pela frente para sair à caça de Silvia. Hábil com os animais, ele conseguirá alcançá-la e acalmar o bicho bravio no folhetim de Manoel Carlos.

“Pronto, acabou. Está tudo bem. Não aconteceu nada, você não morreu”, dirá Pedro, com a arrogância de sempre. “Íris fez de propósito. Eu sei o que eu estou dizendo”, reclamará a dona da floricultura.

“Por que ela faria uma maldade dessas? Está parecendo uma criança, eu conheço aquela menina desde que nasceu”, estranhará o matuto. “Porque ela gosta de você. Ela tem ódio de mim. Eu vi isso nos olhos dela assim que nós chegamos. Ela quis me matar. Me matar!”, insistirá a perua.

