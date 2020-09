De penetra em festa, Zuleika dá show de recalque à beira do altar · .

Zuleika (Juliana Knust) invadirá o casamento de Juan (Carlos Casagrande) e Letícia (Tania Khalill) para dar um show de recalque à beira do altar em Fina Estampa. De penetra na igreja, ela esfregará na cara do antigo patrão que se deu muito bem e que continua ótima mesmo depois de ter lhe dado inúmeras rasteiras na novela das nove.

Wilma (Arlete Salles) quase terá um infarto ao ver a personagem de Juliana Knust se aproximar para dar os parabéns aos noivos no final da cerimônia religiosa. “Muita falta de semancol. Nem convidada ela foi. Dar as caras depois de tudo que ela aprontou na loja”, observará Rafael (Marco Pigossi). “No nosso casamento também não, mas foi mesmo assim”, emendará Amália (Sophie Charlotte).

O empresário não esconderá a sua surpresa ao ver a antiga funcionária lhe dar os parabéns pela união nas cenas que serão exibidas no próximo dia 18.

“Seu Juan, eu sei que eu não deveria estar aqui. Não sou bem-vinda, mas eu fiz questão de vir mesmo correndo risco de ser tachada de intrujona ou sei lá o quê. Quero pedir perdão na frente de todo mundo para falar o quanto eu me arrependo de tudo o que eu fiz quando eu trabalhei com o senhor. Pedir perdão por todos os transtornos que eu causei”, disparará a secretária.

O galã de Carlos Casagrande não acreditará em uma só palavra da víbora. “E o que mais?”, perguntará ele sem a menor paciência. “Ah, para desejar toda felicidade do mundo aos noivos. E para dizer que enfim eu me encontrei comigo mesma, encontrei o meu caminho e agora sou outra pessoa”, dirá ela em tom de deboche.

A taxista interpretada por Arlete Salles ficará perplexa com as declarações de Zuleika. “Sinceramente, eu não entendi nada”, comentará ela, antes de Isolina (Guida Vianna) finalmente matar a charada.

“Mas eu entendi. Ela veio dizer que está linda, maravilhosa, numa boa e que não precisa de Juan para nada”, traduzirá a fofoqueira na reta final da novela escrita por Aguinaldo Silva.

