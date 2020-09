De saída do Milwaukee Bucks? ‘Isso não está acontecendo’, garante Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo acompanhou do banco de reservas a derrota e consequente eliminação do Milwaukee Bucks para o Miami Heat no jogo 5 dos playoffs da NBA.

Lesionado, o astro grego não pôde participar do duelo que mais uma vez tirou a equipe de melhor campanha da Conferência Leste da pós-temporada antes das finais.

Com ainda um ano em seu contrato com os Bucks, Antetokounmpo tem seu nome especulado para deixar a franquia após a nova derrota. No entanto, em entrevista ao Yahoo Sports, ele garantiu exatamente o contrário.

“Não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Alguns veem um muro e viram (em outra direção). Eu abro um caminho nele. Nós só temos que melhorar como um time, individualmente e voltarmos para a próxima temporada”, disse.

“Se ganhar um campeonato fosse fácil, todo mundo teria um”, analisou. “Nós perdemos. Todos viram que nós perdemos. É decepcionante, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando. Eu tenho confiança nos meus companheiros”.

Giannis Antetokounmpo antes do jogo 5 entre Milwaukee Bucks e Miami Heat na NBA Getty

Do banco, Giannis ajudou seus companheiros no apoio, na conversa e também no aquecimento.

“Cada um tem um papel. Você vê meu irmão, Thanasis, eles está sempre animando e fazendo o possível quando não joga. Eu não sou diferente. Isto é um time, e vou fazer o que for possível para ajudar nosso time a ganhar jogos”, falou.