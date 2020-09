De volta ao Brasil, Camila fura o olho de Helena e garfa Edu · .

Helena (Vera Fischer) precisará de muita arruda para se proteger do olho gordo de Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. Encantada por Edu (Reynaldo Gianecchini), a jovem não pensará duas vezes antes de trocar a companhia do namorado Toshio (Oliver Okazaki) pelo candidato a padrasto no Vale a Pena Ver de Novo.

A mãe de Fred (Luigi Baricelli) viajará até o Japão para reencontrar a caçula, a quem não vê desde que ela embarcou em um intercâmbio pela Europa. Em meio aos estudos, a menina se encantará por um japonês e convidará a mãe para conhecer o país de seu companheiro.

O reencontro das duas, porém, vai causar o maior climão na novela de Manoel Carlos. A garota flagrará Helena durante um banho de espuma com o sobrinho de Alma (Marieta Severo) nos próximos capítulos da reprise vespertina da Globo.

Os dois rapidamente vão se recompor. “Só espero que essa surpresa não a impeça de gostar de mim”, pedirá o personagem de Reynaldo Gianecchini, que ainda encherá os olhos da estudante ao desfilar pelo quarto só de roupão.

“Claro que não, o prazer é meu, Edu”, despistará a mimada de Carolina Diekmann, que deixará a cerimônia de lado para tirar uma casquinha do rapaz. Ela não se fará de rogada ao pedir um abraço para o médico, mesmo com ele em trajes sumários.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Camila (Carolina Dieckmann) e Edu (Reynaldo Gianecchini) diante de Helena (Vera Fischer)

Más notícias

A felicidade dos três, no entanto, não durará muito tempo, já que Helena precisará voltar às pressas para o Brasil ao descobrir que Aléssio (Fernando Torres) estará à beira da morte. Enquanto a mãe corre às pressas para o Rio Grande do Sul, Camila ficará à vontade na capital fluminense para desfrutar da companhia de Edu.

O bonitão chegará a convidá-la para uma festa na casa de Alma, e a ricaça não esconderá a sua felicidade ao ver o sobrinho ao lado de uma moça de sua idade.

“É que agora parece moda entre as mulheres de quase 50 anos ficar correndo atrás de rapazes de 25. São umas mulheres carentes, que precisam ficar grudadas nesses rapazes para se sentirem valorizadas. E com isso acabam prejudicando a carreira de quem quer começar uma vida profissional, ter filhos, ter família”, disparará a vilã, na maior saia justa.

Laços de Família foi exibida originalmente em 2000 e é reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de Novo. O . publica spoilers do folhetim de Manoel Carlos, além dos resumos diários das tramas da Globo.

