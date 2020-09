De volta às compras? Paraguai vai reabrir Ponte da Amizade

O Paraguai anunciou nesta terça-feira (22) a reabertura total da Ponte Internacional da Amizade, que conecta a Ciudad del Este à Foz do Iguaçu, no Paraná, e é uma das maiores passagens de eletroeletrônicos de toda a América do Sul.

Em razão da pandemia de covid-19, a ponte ficou fechada por mais de seis meses. Essa medida, contudo, causou muitos impactos negativos na economia do Paraguai. Com a reabertura, o país espera amenizar os danos acumulados. A decisão precisa de aprovação do Brasil para entrar em vigor. Caso a resposta seja positiva, a travessia será liberada já na próxima semana.

Protocolos de segurança

Creative Commons via Wikipedia/Reprodução

A proposta foi realizada após uma reunião entre autoridades do governo paraguaio com Miguel Prieto Vallejos, prefeito de Ciudad del Este. Na conversa, foi definido o protocolo sanitário que deverá ser implementado na fronteira.

O plano proposto indica que a Ponte da Amizade seja reaberta de forma parcial e, somente após a realização de uma análise dos impactos causados nas transmissões de covid-19, a travessia poderá ser liberada totalmente.

As autoridades ainda indicam a criação de uma área controlada para entrada e saída de pessoas das cidades de Minga Guazú, Ciudad del Este e Presidente Franco. Caso o Brasil aprove a proposta, a fronteira será aberta durante 3 semanas. Neste período, os brasileiros poderão entrar no país das 6h às 15h e sair até 19h.

Recuperação do comércio

A proposta tem como objetivo principal reativar o turismo de compras na fronteira. Antes da pandemia, estabelecimentos de maior porte chegavam a receber mais de 10 mil clientes por dia.

Com a divulgação dos planos de reabertura, manifestantes protestaram no Paraguai de forma pacífica a favor da medida. O ato ocorreu no centro da cidade e durou um pouco mais de três horas, acompanhado pelas forças de segurança do país.