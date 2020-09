Deathloop e Ghostwire: Tokyo ainda serão exclusivos temporários do PS5

Após a confirmação da aquisição da ZeniMax Media, dona da Bethesda Softworks, Phil Spencer deu mais informações sobre o acordo, anunciando detalhes importantes sobre o futuro dos estúdios para a nova geração de consoles. Segundo reportado por Jason Schreier, da Bloomberg, os títulos da Bethesda poderão ser lançados em outros video games, com os jogos sendo analisados “caso por caso”.

A notícia tomou conta das redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 21, levando diversos fãs e jogadores a supor uma possível exclusividade de títulos da Bethesda para os consoles da Microsoft e PC. Porém, tudo indica que alguns games podem pintar para o PlayStation 5, mas pouco foi dito sobre como deverá ocorrer o novo critério de seleção de plataformas.

Xbox has confirmed that future Bethesda games could still come to “other consoles”. Exclusivity will be decided on a “case by case basis”.

We’ve updated the article with this new information. https://t.co/RBiKd9vQMy

