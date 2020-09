Deborah Secco dá detalhes de vida sexual com Hugo Moura durante quarentena

Deborah Secco foi uma das convidadas recentes do Além da Conta, no GNT. Na oportunidade, a atriz falou sobre sua intimidade com o marido Hugo Moura durante a quarentena. “Senti que nos reconectamos sexualmente nesse período“, revelou ela.

Inclusive, a global relembrou uma polêmica envolvendo seu nome após falar sobre a privacidade com o esposo em outras oportunidades. “Uma declaração minha de que fazia sexo várias vezes ao dia no início da minha relação com o meu marido chocou. Eram seis, sete vezes, sei lá, mas o estranho seria se eu não me interessasse por ele no começo né?“.

Por fim, Deborah ressaltou a importância de falar sobre sexo. “Não entendo a razão do sexo ser tão tabu para as pessoas. Todo mundo faz sexo!“, finalizou.

Quando abordou o assunto no canal de Sabrina Sato, Deborah ainda contou mais detalhadamente as suas aventuras com a pai da pequena Maria Flor, de 4 anos. “Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar“, destacou ela na época.

Secco afirmou também que ainda fazia sexo enquanto estava grávida, mas um pouco menos no início da gestação, por receio. “Mas no fim da gravidez, deu uma animada master“, revelou a artista.