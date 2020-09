Deborah Secco diz que está pronta para odiar Carolina Dieckmann em Laços de Família · .

Deborah Secco postou nesta segunda (7) um vídeo no Instagram em que dubla uma das cenas mais polêmicas da Íris em Laços de Família (2000). A publicação em que chama Camila (Carolina Dieckmann) de “Judas” recebeu atenção até da própria protagonista, que ganhou de volta um recado “sincero” da mulher de Hugo Moura ao interagir com o conteúdo. “Carol tô louca pra te odiar de novo!”, respondeu a mãe de Maria Flor, de 4 anos.

“Ai que medo”, comentou Carolina Dieckmann na postagem em que a colega repetia trechos do folhetim. “Judas! Judas! Judas! Falso amigo! Traidor! Boneco que tem que ser queimado em praça pública, tem que ser apredrejado!”, dizia a sequência.

A filha de Helena (Vera Fischer) torrou a paciência do público ao emendar um romance com Edu (Reynaldo Giannecchini), então namorado de sua mãe na produção. A fura-olho sofreu nas mãos dos telespectadores, que reagiram criando comunidades no Orkut, plataforma mais popular na época, dedicadas a falar mal de Camila.

Revoltada com a atitude da sobrinha, Íris a apelidou de “Judas” e acabou caindo no gosto popular ao fazer justiça com as próprias mãos. Em entrevista ao ., Carolina Dieckmann aposta que a jovem voltará será detestada nas redes sociais com a reestreia da produção no Vale a Pena Ver de Novo.

Veja o vídeo postado por Deborah Secco no Instagram:





