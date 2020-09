Deborah Secco revela expectativa para Laços de Família no Vale A Pena Ver de Novo

Deborah Secco não escondeu o entusiasmo ao saber da volta de Laços de Família em Vale A Pena Ver de Novo. Na novela de Manoel Carlos, originalmente exibida em 2000, a atriz interpretou a maledicente Íris.

“Fiquei muito feliz em poder reviver ‘Laços de Família’, uma das maiores alegrias que tive na profissão. A Íris mudou a minha vida. Ela foi o primeiro personagem popular da minha carreira. Muitos a adoravam, mas tinha muita gente que a odiava também“, recordou.

“Eu mal conseguia sair na rua, o que para mim era maravilhoso. Sinal de que o trabalho que eu estava fazendo estava indo para um caminho legal. Nunca imaginei que ela seria tão lembrada 20 anos depois“, afirmou Deborah.

A famosa atribui o sucesso da personagem à sua capacidade de ser humana, com atitudes boas e ruins: “Uma pessoa com qualidades e defeitos, ao mesmo tempo em que em algumas atitudes ela era cruel. Foi uma personagem onde eu pude trabalhar muitas nuances. Ela tinha uma mistura de sentimentos. Invejosa em alguns momentos, em outros, generosa“.

Sobre o que mais a atraía na Iris, Deborah explicou que esta dualidade foi a essência para a personagem bem sucedida. “Foi uma trajetória muito interessante. O Maneco traz nas suas novelas essa simples complexidade das relações humanas que é incrível. Tenho eterna gratidão a ele e ao diretor Ricardo Waddington por terem me dado a oportunidade de viver uma personagem tão intensa como a Íris“, agradeceu.

Ao escolher a cena que mais marcou, Deborah Secco elegeu o início da história da personagem: “Lembro muito da primeira cena que gravei da novela, no interior do Rio Grande do Sul. Eu já começava em cima de um cavalo, e nunca tinha praticado andar a cavalo“.