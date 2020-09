Demon’s Souls Digital Deluxe Edition é anunciado para o PS5

As desenvolvedoras SIE Japan Studio e Bluepoint Games anunciaram a Digital Deluxe Edition de Demon’s Souls Remake, apresentando todos os bônus que estarão disponíveis para jogadores que realizarem a compra da edição. Segundo a Sony, o título já está acessível para ser adquirido via PS Store por US$ 89,99 (aproximadamente R$ 508,62, em conversão direta).

Dentro o conteúdo, jogadores terão direito a conjuntos de armas e armaduras, almas raras, acessórios, itens de buff e recuperação, e shards para upar equipamentos. Confira abaixo os bônus que farão parte da Digital Deluxe Edition.

O jogo Demon’s Souls Remake

Trilha Sonora Original

Legendary Hero Soul

Renowned Warrior Soul

Storied Warrior Soul

Red-Eye Knight Armor

Boletarian Royalty Armor

Ritual Blade

Hoplite Shield

Ring of Longevity

Preservation Grains

Phosphorescent Grains

Bearbug Grains

Large Hardstone Shard

Moonlightstone Shard

(Fonte: Sony/Divulgação)Fonte: Push Square

Além disso, quem realizar a compra antecipada de qualquer versão de Demon’s Souls Remake ainda ganhará uma arma exclusiva para começar bem a jornada: a Reaper Scythe.

Demon’s Souls Remake será um dos games de lançamento do PlayStation 5 e chega de forma exclusiva aos consoles da Sony em 12 de novembro na América do Norte e em países selecionados, e em 19 de novembro no Brasil.