Depois de 11 anos, Left 4 Dead 2 recebe nova expansão em setembro

Mesmo 11 anos depois do lançamento de Left 4 Dead 2, sua base de fãs continua firme e forte, a ponto da nova expansão, The Last Stand, não ter sido desenvolvida pela Valve, mas sim por 30 membros da comunidade de jogadores com a “benção” e suporte da desenvolvedora. Confira o vídeo da atualização abaixo:

Sendo um trabalho de cerca de 11 meses, o conteúdo foi inspirado em um cenário de sobrevivência do primeiro game, mas que não chegou a aparecer no segundo, e trará 30 novas conquistas, duas mutações, diversas correções e outras novidades através de um DLC gratuito.

Segundo o site oficial do título, a expansão está situada em um momento no qual “já se passaram muitos anos desde a primeira infecção. O rádio está silencioso, nenhum sinal de vida, nada além de esperanças vazias… O CEDA não vai nos salvar. Mas há uma chance! Algumas almas corajosas continuaram a lutar contra todas as probabilidades, e em breve todos nós poderemos nos beneficiar de sua resiliência”.

The Last Stand estará disponível de forma gratuita a partir de 24 de setembro para PC.

E aí, gostaram da novidade? Estão empolgados para jogar? Contem para nós na sessão de comentários!