Depreciação – Por que eu preciso saber? – Parte 1

Dividimos a série “Depreciação” em oito partes. Nesta primeira parte falaremos sobre os conceitos de depreciação.

A série “Depreciação” tem o objetivo de trazer ao empreendedor uma explanação sobre como a depreciação pode impactar nos seus impostos. Trouxemos os cálculos com a finalidade de exemplificar, uma vez que neste caso, a teoria não clarifica a informação tanto quanto visualizar os efeitos da depreciação numa empresa.

Depreciação – Conceitos

Do ponto de vista econômico é o desgaste físico dos ativos imobilizados, são bens com exceção de terrenos.

Entretanto, o desgaste tecnológico conta. Vamos citar um exemplo:

Um equipamento que se tornou obsoleto sem terminar o ciclo de uso do ponto de vista tecnológico, então outros equipamentos com tecnologias surgiram nesse espaço de tempo.

Objetivo da depreciação

Do ponto de vista contábil, a depreciação é uma despesa, embora fictícia, pois não há desembolso de fato para finalidades fiscais, assim sendo, possui o objetivo de minimizar as receitas com o objetivo de pagar menos imposto de renda.

Esse é um fator base para um planejamento tributário de uma empresa. Pois em meio a esse conceito, as empresas recuperaram o valor do bem imobilizado.

Exemplo de depreciação

Vamos dar um exemplo:

Uma empresa tem uma máquina no valor de R$ 10.000,00

Taxa de depreciação 10%

Logo, a depreciação anual dessa máquina será de R$ 1.000,00.

Na próxima parte dessa série continuaremos a falar sobre esse exemplo, e ainda como saber o quanto a empresa economizou.