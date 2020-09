Deputado defende auxílio de R$ 600 enquanto durar a pandemia

Nesta quarta-feira (02), o deputado federal João Campos, do PSB-PE, defendeu que o auxílio emergencial de R$ 600 continue valendo enquanto a pandemia do novo coronavírus durar. O deputado é autor do Projeto de Lei 3503/2020, que faz essa defesa.

De acordo com o PL, o auxílio deve ser mantido até o fim do estado de calamidade pública e com o valor integral dos atuais R$ 600. Campos se mostrou contra a decisão do Ministério da Economia de prorrogar o auxílio com parcelas de R$ 300.

“O governo quer derrubar o auxílio emergencial de R$ 600 que nós, deputados e senadores, conseguimos aprovar contra o desejo do ministro Paulo Guedes [Economia]. Vale lembrar: desde o início das discussões, o Ministério da Cidadania defendia o auxílio de apenas R$ 200″, relembrou o deputado. “Sou contra a redução do auxílio emergencial enquanto durar a calamidade”.

Você Pode Gostar Também:

“A manutenção do valor aprovado no Congresso Nacional não traria um impacto fiscal de longo prazo, uma vez que também aprovamos o Orçamento de Guerra justamente para isso”, continuou ele.

Inicialmente, o auxílio emergencial pagaria três parcelas de R$ 600. O governo defendia que fossem pagas três parcelas de R$ 200. O Congresso Nacional aumentou o valor das parcelas para R$ 500 e, por fim, o governo fechou o valor em R$ 600.

Após ser prorrogada por mais dois meses com parcelas de R$ 600, o governo anunciou uma nova prorrogação. Dessa vez, o governo tem a intenção de pagar quatro parcelas de R$ 300. Por se tratar de um novo valor, ele deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.