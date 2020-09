Deputado propõe corte no IPI para reduzir preços dos videogames

O deputado federal do DEM-SP Kim Kataguiri enviou ao Ministério da Economia, na última terça-feira (22), um pedido de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre videogames, como alternativa para reduzir os preços do PlayStation 5 e do Xbox Series no Brasil.

De acordo com Kataguiri, os impostos sobre os consoles chegam a quase 100%, uma vez que são classificados pela Receita Federal como “jogos de azar”. Além da alíquota do IPI, que pode chegar a 40%, ele cita a incidência do ICMS e do PIS/Cofins como grandes culpados dos preços elevados.

Junto ao pedido, o parlamentar enviou um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados que sugere uma alíquota de 15% do IPI. Conforme a proposta, a redução não prejudicaria os cofres públicos e, por outro lado, ajudaria a fomentar a produção de videogames no Brasil, gerando mais empregos.

Para Kim Kataguiri, a indústria dos games já ultrapassou a do cinema e a da música.Fonte: Wikimedia Commons

Ainda segundo o deputado, a sobretaxa leva o brasileiro a adquirir videogames em outros países ou por contrabando. Na proposta, ele também citou a saída da Sony do Brasil como consequência dos impostos elevados e disse que os preços menores fariam o volume de vendas aumentar significativamente, sendo benéfico para todos.

Proposta divide opiniões

A sugestão de Kataguiri para reduzir os preços dos videogames dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos gamers apoiaram a iniciativa, outros se mostraram desconfiados da proposta.

Um dos principais críticos à proposta foi o ator e apresentador Luciano Amaral. Em seu perfil no Twitter, ele alertou: “São 20 anos trabalhando com videogames. Toda vez que apareceram propostas ‘mágicas’ de políticos para redução do preço dos games, a intenção real sempre se mostrou ser outra no final das contas”.

Se utilizando e manipulando uma comunidade jovem, engajada e mto apaixonada, o termo "reduzir o preço dos games no Brasil" sempre foi sedutor e mais uma vez está sendo usado.A complexidade do tema é mto maior q parece. Logística, segurança, confiabilidade no país em termos [cont] — Luciano Amaral (@LucianoAmaral) September 25, 2020

Na sequência de tweets, Amaral comentou que o tema é mais complexo do que aparenta e envolve diversos outros fatores, como “logística, segurança e confiabilidade no país”.