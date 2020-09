Desafeto de Biel, Kevinho anuncia show na primeira festa de A Fazenda 12 · .

Kevinho anunciou em suas redes sociais que se apresentará na primeira festa de A Fazenda 12, que acontece na noite desta sexta-feira (11). O funkeiro tem uma briga antiga com Biel por causa do namoro com Flávia Pavanelli, que também já se relacionou com o peão. “Hoje o pai tá fazendeiro”, escreveu ele, antes de anunciar o show.

“É hoje, meus amores!”, avisou o cantor, ao publicar uma imagem com informações sobre a apresentação virtual. A informação do show do funkeiro foi confirmada pela Record ao .. Kevinho se apresentará por meio de um telão, onde também aparecerão mensagens de Tirullipa e Carlinhos Maia.

Não demorou para que os internautas reagissem ao anúncio e se lembrassem da briga entre os dois funkeiros. Na época em que Kevinho assumiu o namoro com Flávia, Biel comentou em uma foto do ex-casal, de 2017, e alfinetou: “Alguém pode me dizer porque isso é tão engraçado?”. O peão também costumava soltar indiretas dando a entender que o rival queria ser sua nova versão.

“Você não se cansa de fazer merda pra se afundar sozinho? Vou te mostrar como se trata uma mulher e como se faz um hit”, respondeu Kevinho, aproveitando a deixa para chamar Biel de defunto pelo sumiço dele após as polêmicas envolvendo a acusação de assédio de uma jornalista.

No Twitter, alguns seguidores de Kevinho o aconselharam a ignorar Biel, mas a maioria não negou que gostaria de ver mais uma briga no reality rural, chegando até a pedir que ele desse uma surra no cantor confinado. “Vocês gostam, né”, comentou o cantor ao ver as reações.

Confira abaixo o anúncio e algumas reações:

Partiu Fazenda 🙄🙄 é hoje meus amores! pic.twitter.com/feofjCLNm7

— Kevinho (@kevinho) September 11, 2020

Eita Kevinho cantando na A Fazenda, já quero treta com o mal estar de Biel KKKKKKKK, a record quer claramente reproduzir Manux Gavassi vs Anitta KKKK #AFazenda12

— Léhi Paulino (@lehipaulino) September 11, 2020

kevinho na fazenda hoje e eu só quero ver a reação do biel, será que dança ?? Kkkk

— Fazendeiro (@arlindofeitosaa) September 11, 2020

o kevinho vai cantar na fazenda aaaa kkk

quero só ver a cara do *, o soco nele que antes da fazenda n era convidado pra nada pic.twitter.com/VTFkIZfVSM

— 𝖒𝖆˼ (@tuiteimari) September 11, 2020

A cara de deboche do Kevinho vendo o Defunto lá na Fazenda 🗣️ https://t.co/8uykOK3l64

— bia 👑🎙️ (@peterluans) September 11, 2020

