As mulheres vem a cada dia, tentando se destacar e ganhando mais espaço no mercado de trabalho, e um destaque são as mulheres no empreendedorismo.

De acordo com a pesquisa GEM Brasil 2015 (Global Entrepreneurship Monitor), vem crescendo o número de mulheres, quando o assunto é abertura de novos negócios.

Desafios das mulheres no empreendedorismo

Além dos desafios enfrentados tanto por homens como mulheres na fase inicial do empreendedorismo como planejamento, desenvolvimento, e formas de se manter ativo no mercado.

As mulheres mesmo tendo uma escolaridade maior que os homens, que faz com que elas se destaquem, ainda enfrentam muitas dificuldades e muitos desafios no seu dia-a-dia.

Infelizmente ainda sofrem preconceito, falta de incentivo, taxas mais altas de juros, sem falar na jornada múltipla que elas realizam.

O Sebrae possui um programa para mulheres de negócios, chamado Programa Sebrae para Mulheres de Negócios.

Jornadas múltiplas

Mesmo com a evolução das mulheres no mercado de trabalho, e até mesmo se capacitando mais que os homens, ainda existe uma exigência e pressão em cima delas, para que cuidem do lar e seus familiares.

De forma, algumas mulheres acabam se dedicando aos negócios parcialmente, e por isso, graças ao home-office e o empreendedorismo, estão conseguindo conciliar um pouco mais os dois afazeres, trabalho e casa.

Essa jornada dupla das mulheres no empreendedorismo, acabam muitas vezes, causando uma carga física e psicológica muito alta.

Pois conciliar trabalho, casa, família, estudos não é uma tarefa fácil, mas mesmo assim, as mulheres assumem com garra essas missões.

Você Pode Gostar Também:

Preconceito que as mulheres no empreendedorismo enfrentam

Muitas mulheres ainda sofrem preconceito relacionado a estereótipos de gênero, ele faz parte da luta da mulher no mundo dos negócios.

Tudo isso por que as mulheres ainda sofrem julgamento desigual em relação ao homem, por sua vez, pois, eles ainda são considerados mais competentes em assuntos relacionados a negócios.

Dessa forma, o ambiente muitas vezes, fica pouco representativo e convidativo às mulheres, para que elas desenvolvam seus projetos e negócios.

Empreendedoras de Sucesso

São aquelas que nos espelhamos não é mesmo?

São focadas, esforçadas e principalmente fortes. Se dedicam de verdade ao que fazem, obtendo assim resultados espetaculares.

Mas claro que tudo muito bem planejado, organizado e realmente focado no ramo que escolheu empreender.

Mesmo porque o olhar do consumidor mudou um pouco, antes era muito voltado ao consumismo, hoje eles já observam muitas coisas a mais, como o consumo sustentável, e claro também a economia.

Mulheres no empreendedorismo se tornam donas de seu próprio dinheiro e dona da sua história, e quando uma mulher se empodera dessa forma, tem mais chances de interromper um ciclo violento dentro de casa, pois tem sua independência

E uma mulher que empreende, investe em sua família, toda sociedade avança junto.

Você pode, e você vai conseguir conquistar seus objetivos.