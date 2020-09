Desenvolvedor 'roda' Doom em teste de gravidez com um mod de CPU

Talvez este não seja o dia pelo qual você esperava, mas é o dia que chegou: um programador da Califórnia conseguiu “rodar” o jogo DOOM, de 1993, em um teste de gravidez. Foone Turing compartilhou o feito nas redes sociais e contou, também, que o fez compatível com um teclado.

Por ser relativamente leve, o game já foi visto rodando em dispositivos como um Apple Watch, calculadora digital. Neste caso do teste de gravidez, que possui resolução de 128 x 32 pixels na tela, Turing explica que precisou cortar uma série de recursos e adaptou o dispositivo. No caso, o game também não estava, de fato, sendo jogado em tempo real.

“Como expliquei, eu não estava realmente jogando em um teste gravidez, era apenas um vídeo sendo reproduzido e não um jogo interativo”, disse ele em sua conta no Twitter. Por causa da tela minúscula e monocromática, ele fala que tentou “dar zoom e aumentar a gama do jogo” para mostrar em vídeo.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020