Desertificação do solo: Entenda as causas do fenômeno

O processo de desertificação do solo se mantém sob os holofotes há décadas. Mas atualmente, sobretudo pelas mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos, surge com frequência na mídia.

Por sua extrema importância também é abordado em diversos vestibulares e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Normalmente aparece em questões de geografia e que relacionam com temáticas da atualidade, como queimadas e aquecimento global, por exemplo.

Portanto, vale muito a pena ficar por dentro desse assunto. Acompanhe!

Desertificação – O que é?

A desertificação consiste no processo de deterioração do solo pela seca extrema, assim como pela perda de nutrientes. Por isso a aparência do local se assemelha a de um deserto.

Esse fenômeno acontece em regiões de clima árido, semiárido e subúmido. Ou seja, quando o processo de evaporação é maior que o de precipitação.

Causas

Alguns fatores contribuem para a desertificação do solo. Por exemplo:

Uso inapropriado do solo para uso da agropecuária

Desmatamento

Queimadas

Exploração de ecossistemas frágeis

Uso excessivo de agrotóxicos

Seca extrema

Desse modo, fica evidente que a desertificação pode se relacionar a fatores naturais e humanos. Contudo, vale frisar que o risco é maior em áreas que já tem um risco pré-estabelecido.

Consequências

Você Pode Gostar Também:

A desertificação pode acarretar em diversas consequências que podem estar atreladas aos fatores naturais, econômicos e sociais.

Dentre as principais consequências da desertificação podemos destacar, por exemplo:

Escassez ou severa redução de recursos hídricos

Perda de áreas destinadas à agricultura

Salinização e alcalinização do solo

Elevados índices de erosão

Destruição da cobertura vegetal

Desemprego

Fome

Desertificação no Brasil e no mundo

O processo de desertificação atinge especialmente as regiões de países subdesenvolvidos. Todavia, o problema começou a aparecer nos Estados Unidos na década de 90.

Atingiu principalmente os estados de Oklahoma, Kansas, Novo México, assim como Colorado. Em decorrência disso a ONU (Organização das Nações Unidas) vem articulando medidas de combate à desertificação.

No Brasil, a saber, a região mais afetada pela desertificação é a Nordeste. Para se ter ideia de acordo com o Ministério do Meio Ambiente o país têm ao menos cinco pontos de desertificação; são eles:

Irauçuba – Ceará

Gilbués – Piauí

Seridó – Rio Grande do Norte e Paraíba

Cabrobó – Pernambuco

Estima-se que a desertificação nessa área atinja meio milhão de brasileiros. E segundo a Universidade Federal de Alagoas houve um aumento de 230 km² desse fenômeno no Brasil nas últimas décadas.

Um tema surpreendente, não é mesmo? E então, o que achou? Continue estudando para se dar bem nas provas.

Leia também – Geografia: Panorama geral sobre as usinas hidrelétricas