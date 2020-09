Desinstale agora: 17 novos apps infectados pelo ‘Coringa’ no Android

A empresa de segurança Check Point Security detectou mais uma lista de aplicativos para Android infectados com o Joker (Coringa), um malware insistente que sempre aparece em ferramentas disponíveis na Google Play Store.

A nova leva de infecção atingiu 17 aplicativos, todos já removidos pela Google. Eles ficaram disponíveis entre julho e a segunda semana de setembro de 2020, o que significa que muitos usuários ainda podem ter as ferramentas instaladas no tablet ou smartphone. Os últimos seis apps retirados da plataforma por conta do malware acumulavam mais de 200 mil downloads.

Confira a lista:

Image Compress

Relaxation Message

com.file. recovefiles

Training Memory

Push Message – Texting & SMS

Fingertip GameBox

Contact Message

Cheery Message (duplicado na loja)

App Locker

Safety AppLock

Emoji Wallpaper

com.hmvoice.friendsms

Loving Message

Remind Alarm

Convenient Scanner 2

Separate Doc Scanner

Os aplicativos infectados com o Joker até funcionam, mas com o malware operando em segundo plano. O objetivo do golpe é fazer o usuário entrar em planos por assinatura de SMS e outros serviços “premium” sem autorização. Com isso, você pode ter créditos zerados ou cobranças não solicitadas na conta — tudo indo para o bolso dos cibercriminosos.

Com recursos que ajudam a esconder o código malicioso para evitar a detecção pelos mecanismos de segurança da Google, o malware estava mais na ativa em 2019, quando os apps infectados registravam números ainda mais impressionantes em popularidade.