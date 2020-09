Renata Banhara usou o viral throwback Thursday, o #tbt (quinta-feira do retorno), para fazer um desabafo no Instagram sobre o drama que viveu entre 2016 e 2017. Ela ficou entre a vida e a morte ao ser diagnosticada com uma bactéria no cérebro, decorrente de um tratamento dentário de canal. Durante o processo de recuperação, a modelo perdeu o apoio de quem mais contava para receber ajuda: “Doente, roubada e destruída”, reclamou.

A fundadora do Sentinela do Bem, projeto que acolhe mulheres vítimas de violência, disse que o período não foi nada fácil, principalmente pelo fato de ter sido abandonada.

“As pessoas que eu mais confiava ao me verem doente me descartaram como se eu fosse um objeto quebrado e meu lugar o lixo. Foi avassalador em todas as áreas da minha vida. Me roubaram de diferentes formas. Doente, roubada e destruída”, escreveu na legenda.

Renata ainda disse que precisou recorrer a sua fé para vencer a doença. “Eis que segui em frente, fiz minha parte e Deus a dEle. ‘Deus faz tudo por você menos a sua parte. Lute diariamente’. Seu exemplo pode salvar vidas. Seu esforço diário não é em vão. Para cima, amores”, completou.

A ex-mulher de Frank Aguiar fez um canal no dente dez anos antes das complicações. A bactéria ficou incubada no organismo e se alastrou pelo tecido ósseo, causando uma sinusite. Assim, ela atingiu as meninges.

Renata teve um comprometimento dos nervos e tecidos internos da cabeça, gerando fortes dores no seio da face. A modelo sofreu com uma paralisia facial e, como consequência, uma forte infecção cerebral, o que a fez correr risco de morte.

Ela chegou a implorar por ajuda na internet, já que seu plano de saúde não cobria tantas cirurgias. Após passar por diversos procedimentos, conseguiu se curar no fim de 2018. A modelo não teve sequelas, o que foi considerado um milagre pela medicina.

