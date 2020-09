Dev diz que Genshin Impact foi inspirado em Zelda, mas é diferente

Genshin Impact já está entre nós (a equipe do Voxel já está embarcando nessa jornada, e trará as opiniões sobre o game em breve), e dando uma prova extra de sua semelhança com The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E, de acordo com a produtora do jogo, o título da Nintendo realmente serviu de inspiração para o MMORPG.

Falando ao site FreeMMOStation, um representante da produtora miHoYo revelou que Breath of the Wild sempre foi levado em consideração para o design visual do jogo. Entretanto, essas semelhanças ficam apenas neste campo.

“É importante ressaltar que assim que você pegar o game, vai perceber que Genshin Impact é bem diferente e Zelda: Breath of the Wild. Genshin Impact conta com uma história completa original e personagens novos, e a jogabilidade principal envolve criar um grupo de personagens e seguir para um sistema de combate baseado em vários elementos”, ressaltou a produtora.

Genshin Impact está disponível em versões para PC, PlayStation 4 e dispositivos móveis.