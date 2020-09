Devil May Cry 5 Special Edition com Ray Tracing no PS5 é insano; confira

A Capcom divulgou um novo vídeo de Devil May Cry 5 Special Edition, agora para apresentar como o título funcionará com as especificações de Ray Tracing. O trailer apresenta, através de comparações gráficas com as configurações máximas ligadas e desligadas, como estarão os efeitos de iluminação e dinâmica no game.

Segundo Matt Walker, produtor de Devil May Cry 5, o game de nova geração irá sofrer melhorias significativas em relação à versão original, contando com reflexos renderizados em tempo real e em qualquer superfície espelhada, sombreamento dinâmico que fará parte de todo objeto do cenário, estando destruído ou não, e efeitos de iluminação que irão acompanhar diversos tons nos ambientes, transmitindo um realismo muito além no apresentado em DmC 5.

Além disso, a possibilidade de jogar com Ray Tracing ativado ou desativado permitirá ao jogador escolher entre três modos gráficos exclusivos da Special Edition. Com Ray Tracing ligado, será possível escolher entre uma gameplay em 4K e a 30 fps ou 1080p a 60 fps. Enquanto isso, os jogadores que optarem por desativar o recurso irão ter acesso a um game que corre a impressionantes 120 fps, provando que qualquer escolha dará um resultado magnífico.

Devil May Cry 5 Special Edition trará o vilão Vergil como personagem jogável e um novo modo de jogo, o Legendary Dark Knight, que aumentará substancialmente a quantidade de inimigos na tela.

Devil May Cry 5 Special Edition será lançado em 12 de novembro para o PlayStation 5 como um dos títulos de entrada.