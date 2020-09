Devil May Cry 5 Special Edition não chegará para PC

Infelizmente os jogadores de PC não poderão usufruir das features extras da edição especial de Devil May Cry 5. O título será lançado pensando em melhorar a jogabilidade e entregar conteúdos extras que os fãs estavam pedindo.

DMC5 Special Edition também aproveitará do sistema de SSD do PS5 para tempos de carregamento mais rápidos, e usar os novos recursos do controle DualSense. Por exemplo, quando você apertar L2 para aumentar a velocidade de Nero, você sentirá as vibrações do moto e a força do acelerador.

No PC, Xbox One e PS4 teremos apenas Vergil como um personagem jogável, e ele será vendido separadamente como DLC.