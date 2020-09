Dez sites que você precisa checar todos os dias

Esses portais devem compor o seu dia assim como uma xícara de café pela manhã

Grande parte da população tem o hábito de criar rotinas e, partir delas, estruturar as tarefas que serão desenvolvidas ao longo dia. Algumas, gostam de acordar e olhar o horizonte em busca do céu azul. Outras, curtem ficar enrolando na cama, no escuro, enquanto os primeiros raios de sol invadem o cômodo.

Ao sair da cama, muitas pessoas gostam de tomar um belo café da manhã, com pães, frutas e grãos diversos. Alguns mais simplistas gostam de tomar uma bela xícara de café e esperar a primeira refeição em um horário mais adiantado o dia.

No entanto, ninguém nega que toda rotina deva ser incrementada com uma boa olhada nas notícias e nos sites que podem mexer com a sua rotina. Às vezes, você pode acessar determinado portal, como o ww.365dicas.com, e ter uma dica interessante para resolver algum problema do cotidiano ou encontrar algum produto que seja interessante.

Além dele, outros sites podem fazer diferença na sua rotina. Veja quais são na lista abaixo.

Facebook

Não que você precise do nosso incentivo – já que esse é dos sites mais populares da Internet. Há mais de um bilhão de pessoas ativas no Facebook por mês e, para algumas delas, o Facebook é a Internet. É onde crianças e adultos encontram amigos e familiares para organizar eventos e compartilhar fotos e vídeos. Dar uma olhada rápida na rede e ficar ciente do que acontece é fundamental.

Reuters

Se você está procurando uma cobertura de notícias sóbria e imparcial, com menos entretenimento agência de notícias internacional com 160 anos de história é provavelmente sua melhor escolha. A Reuters online é multilíngue, emprega milhares de repórteres e atinge todos os destaques sem complicações. Pinterest

Feito para quem gosta de imagens, funciona como um grande quadro virtual em que você pode organizar suas ideias, marcar receitas curiosas ou encontrar roupas que agradáveis. Mas cuidado: esse site é simplesmente viciante! Globo Esporte

Site dedicado à cobertura dos times nacionais e também do futebol internacional. Portal apresenta notícias de bastidor, análises, vídeos e fotos que vão te deixar por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo

Folha de S.Paulo

Considerado o maior jornal da América Latina, apresenta relatos importantes da política, cultura e sociedade, no Brasil e no mundo. Além da edição impressa, há também o site, com um dos maiores fluxos de assinatura do mundo.

Slate.com

O Slate tem pouco mais de 17 anos de existência. A revista online cobriu ou discutiu sobre tudo o que você pode imaginar na política, tecnologia, negócios, arte e vida. Além disso, apresenta também um premiado podcast sobre notícias variadas e que já conquistou o prêmio National Magazine Awards em 2011.

Twitter

O Twitter é um companheiro em tempo integral para quase todas as pessoas que estão interessadas em acompanhar assuntos em tempo real. Mesmo se você não tweetar nada, é o melhor lugar para ler as últimas notícias dos meios de comunicação e comentários de celebridades, esportistas e analistas políticos.

New York Times

Um dos maiores jornais do mundo, o NY Times apresenta um olhar apurado das questões mais importantes do planeta. Análises da política norte-americana estão sempre ancoradas nos aspectos mais importantes para quem vive nos Estados Unidos, mas para quem está longe do país. Há também análises sobre países da América Latina e Asia. LinkedIn

O site é amplamente utilizado por pessoas que estão procurando vagas de emprego. Esse portal pode ser fundamental no seu dia-dia, especialmente se você está procurando uma nova oportunidade de emprego.