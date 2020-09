Dia do Caminhoneiro: comemoração com live sertaneja e evento drive-in

O dia 16 de setembro é marcado por ser o Dia Nacional do Caminhoneiro, profissão essencial para o bom funcionamento do país. Pensando nisso e considerando o contexto pandêmico que o mundo enfrenta, foi desenvolvida uma ação para comemorar esse momento importante: a Live do Trecho acontecerá em Brasília, a partir das 19h, e será transmitida para o país inteiro para que os caminhoneiros possam aproveitar de casa, em segurança.

Para embalar o Dia do Caminhoneiro, a convidada é a cantora Thalita Rangel, responsável por trazer grandes sucessos do sertanejo e celebrar o dia reservado a esses profissionais. A ação é resultado da parceria entre a Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul (Fecam-RS), Clube Procam e Target Conta Digital. Basta acessar o canal de Thalita Rangel no YouTube e esperar pelo momento de comemoração, todos juntos.

(Fonte: Pixabay)Fonte: Pixabay

Outras comemorações importantes

Além da Live do Trecho, o Dia do Caminhoneiro também pode ser usado para conferir a saúde e garantir ao profissional muitos anos de vida. Um exemplo é o drive-in do Posto SIM da Freeway, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que oferece diversos tipos de teste ao longo desta quarta-feira, dia 16, até as 18h30. É possível adquirir testes de colesterol e triglicerídios, além de medição da pressão arterial, tudo isso de forma gratuita!

Os caminhoneiros, por estarem sempre viajando, colocam muito em risco a saúde ao entrarem em contato com diversas pessoas o tempo inteiro. Por isso, é importante realizar testes com frequência para conferir se está tudo certo.

Após os testes, basta sintonizar na Live do Trecho e comemorar!