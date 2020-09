Dia do cliente: 57% pretendem comprar, mas frete ruim é obstáculo

Hoje é o Dia do Cliente, data de promoções, brindes e cupons de desconto. Para quem vende, uma boa notícia: segundo um estudo realizado pela plataforma Social Miner em parceria com a Opinion Box, 57% dos consumidores brasileiros pretendem aproveitar o dia de hoje para comprar itens de necessidade com preços mais baixos.

Com algumas limitações de movimentação de pessoas ainda vigentes, é necessário saber que a maioria irá fazer suas compras online. Além da segurança, metade do público apontou como um motivo determinante, o benefício de receber seus produtos em casa.

Por outro lado, alguns fatores podem causar a desistência da compra. Segundo os entrevistados, os principais são: o frete ruim, com poucas opções de envio e valores abusivos (57%), a falta de confiança na loja (40%) e o prazo de entrega longo, fora da data prometida (39%).

Fonte: FreepikFonte: Freepik

Dicas para vender mais

Num briefing enviado ao TecMundo, o especialista em gestão de fretes e CEO da empresa Melhor Envio, Éder Medeiros, separou algumas dicas sobre como a insatisfação com os fretes podem levar os clientes a desistirem de uma compra no e-commerce.

Para o especialista, “hoje em dia, um dos fatores mais relevantes para a finalização de uma compra está nas opções de frete. Invista em uma estratégia de entrega eficiente, com a alta demanda, apresente alternativas de envio usando o serviço de gestão de frete, transportadoras e empresas de logística”.

Éder destaca que o período de vendas durante o Dia do Cliente, que pode ser estendido para uma semana de promoção, por exemplo, tem um enorme potencial para crescer, e é uma excelente oportunidade para impulsionar a criação de atrativos de venda.

Uma das possibilidades é oferecer frete grátis durante o período, pois isso quebra a maior objeção às compras pela internet, que é o valor da entrega. Logicamente, essa é uma oferta temporária, que servirá de “piloto” para uma política de revisão das opções de entrega.