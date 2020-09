Dicas de como aproveitar ao máximo o que seu professor pode oferecer

Um dos maiores segredos para obter bons resultados em concursos e vestibulares é aproveitar ao máximo a figura do professor. No entanto, o relacionamento deficiente entre professores e alunos pode causar um resultado ruim nos exames.

Não resta dúvidas de que valer-se do bom relacionamento com o docente e do seu conhecimento é uma ótima forma de melhorar o aprendizado.

Então, pensando nisso, apresentamos cinco dicas de como aproveitar ao máximo a figura do professor, confira!

1. Valorize a formação do professor

Primeiramente, é preciso reconhecer e valorizar a formação do profissional. Se ele está na posição de docente, passou anos estudando determinada área e tem propriedade sobre o assunto. Não é preciso tomar tudo o que é ensinado como verdade absoluta, no entanto, é necessário respeitar sua formação para manter um bom relacionamento.

2. Aceite as propostas

Muitos estudantes relutam em aceitar as propostas dos professores de uma aprendizagem ativa, contudo, isso é um erro. Busque desenvolver as atividades propostas a você, pois o método do educador certamente o ajudará no processo de aprendizagem. É preciso deixar o lugar de comodismo.

Você Pode Gostar Também:

3. Converse com o professor

Há alunos que, quando discordam do método ou de algum outro elemento da aula, tendem a estabelecer competição com o docente. Essa atitude prejudica muito o aprendizado. Se você discorda do seu professor, chame-o para uma conversa e exponha de forma respeitosa o seu ponto de vista. Assim, você poderá pedir a ele que repense os métodos que não estão dando certo para sua aprendizagem.

4. Tire suas dúvidas

É fundamental não temer fazer perguntas. Questione sempre que tiver dúvida sobre um tema, solicite uma explicação mais detalhada, quando for o caso. Muitos alunos têm medo de fazer perguntas bobas, mas o docente depende do feedback para garantir o bom encaminhamento da aula. Além disso, ao reter as dúvidas, você pode prejudicar a compreensão de assuntos futuros.

5. Tenha autonomia

Por fim, tenha autonomia nos estudos. Muitos alunos não entendem que o papel do professor é de mediar o conhecimento e a produção de conhecimento. Desse modo, esperam receber todas as informações de “mão beijada”. Contudo, isso acaba limitando o professor ao básico. Então, busque ir além nos estudos, assim, seu professor poderá te ajudar em assuntos mais complexos, com referências, livros, e demais formas de suporte.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais dicas.

Veja também Dicas de filmes para treinar o seu espanhol.