Dicas de estudo: 3 simulados para você se preparar para o Enem

Uma das melhores formas de se preparar para um exame como o Enem é realizar simulados. Há diversos benefícios em simular a prova que você pretende prestar. Nesse sentido, um deles é se familiarizar com o formato da avaliação.

Além disso, com a realização do simulado, o candidato pode controlar melhor o tempo de resolução de cada questão, bem como analisar quais são os seus maiores déficits. Ao identificar as disciplinas nas quais você tem maior dificuldade, é possível redirecionar os estudos para se preparar melhor, por exemplo.

Desse modo, selecionamos três simulados perfeitos para quem vai prestar o Enem em breve. Confira abaixo a nossa seleção!

Simulado do Inep

A nossa primeira e talvez melhor dica é o simulado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Inep é o responsável pela criação da prova e pela aplicação do Enem. Desse modo, seu simulado é bastante relevante para os inscritos no Enem e está disponível no app do exame.

Portal EBC

O Portal EBC é a nossa segunda dica. Também voltado para o Enem, no site há um banco de questões que caíram no exame entre os anos de 2009 a 2019. Desse modo, o estudante pode treinar com as questões do exame e aplicar seus conhecimentos em todas as áreas cobradas na avaliação.

IG

Por fim, a nossa dica pode ser acessada pela plataforma IG. Lá o candidato pode encontrar nove opções diferentes de simulados voltados exclusivamente para o Enem. Uma vantagem desses simulados é que o site gera uma estimativa de quanto tempo você levaria para responder a prova do Enem.

Além desses simulados com questões objetivas, recomendamos que você simule também a escrita da redação. Uma parte tão importante do exame não pode ficar de fora!

